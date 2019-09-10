مكرم لـ" الوطن": ننظر في طلبات ترخيص وسائل إعلام جديدة الأسبوع المقبل

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة التراخيص بالمجلس ستباشر عملها الأسبوع المقبل للنظر في طلبات ترخيص جديدة لصحف وقنوات فضائية. وكان قد تقدم للمجلس ما يقرب من 150 موقعاً إلكترونياً لترخيصه.

وبخصوص اللجنة الدينية قال مكرم في حواره لـ"الوطن" المنشور اليوم: "لدينا لجنة دينية بالفعل ونبحث إعادة تشكيلها مع الأزهر ودار الإفتاء، وعن طريق هذه اللجنة تم اتخاذ واحد من أهم القرارات التى اتخذها المجلس بمشاركة أساسية مع الأزهر والإفتاء وتتعلق بقائمة علماء الإفتاء والأزهر الذين لهم حق الفتوى، وهذه القائمة أنهت فوضى الفتاوى".