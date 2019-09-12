قرر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، غلق 15 مزرعة دواجن بمراكز بسيون وزفتى والمحلة الكبرى وطنطا لمدة 3 شهور، وذلك لمخالفتها القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية طبقاً للقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009 بواقع 4 مزارع بمركز المحلة، و6 بطنطا، و2 في بسيون، و3 بمركز زفتى.

جاء ذلك بناءً على ما تم عرضه في مذكرة مديرية الطب البيطري بالغربية، التي توضح عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية للسيطرة على الأمراض ومنع انتشارها من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حية من المزارع للتأكد من سلامتها.

وفى السياق ذاته، أكد محافظ الغربية أن تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري بالمحافظة، يساعد في منع انتشار الأمراض التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة.وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية على كافة القطاعات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.