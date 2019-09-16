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النصب باسم الجامعات الدولية

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"الخارجية": مصر حريصة على تبني نهج شامل للتعامل مع المهاجرين

"الخارجية": مصر حريصة على تبني نهج شامل للتعامل مع المهاجرين

رئيس نادي دبي للصحافة: مصر ساهمت في نهضة الإعلام الإماراتي

رئيس نادي دبي للصحافة: مصر ساهمت في نهضة الإعلام الإماراتي

البيت الفني للمسرح ينعى سخسوخ: خسرنا قيمة كبيرة

البيت الفني للمسرح ينعى سخسوخ: خسرنا قيمة كبيرة

"إينرجي" تحتفل باليوم العالمي للحفاظ علي طبقة الأوزون

"إينرجي" تحتفل باليوم العالمي للحفاظ علي طبقة الأوزون

"هآرتس": نتنياهو تراجع عن شن حملة عسكرية على غزة في اللحظة الأخيرة

"هآرتس": نتنياهو تراجع عن شن حملة عسكرية على غزة في اللحظة الأخيرة

وزير الأوقاف يصطحب ضيوف مؤتمر "الشؤون الإسلامية" لزيارة معالم القاهرة

وزير الأوقاف يصطحب ضيوف مؤتمر "الشؤون الإسلامية" لزيارة معالم القاهرة

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"غزة".. الموت بـ"ورقة اقتراع"

"غزة".. الموت بـ"ورقة اقتراع"

"باب الالتحاق المقفول يفتحه سمسار".. النصب باسم الجامعات الدولية

"باب الالتحاق المقفول يفتحه سمسار".. النصب باسم الجامعات الدولية

بالمصارحة.. الدولة تحاصر "الشائعات": 193 تقريراً حكومياً للرد على "الظاهرة الخبيثة"

بالمصارحة.. الدولة تحاصر "الشائعات": 193 تقريراً حكومياً للرد على "الظاهرة الخبيثة"

الكلاب الضالة تثير ذعر طلاب المدارس: "شوفوا لنا حل"

الكلاب الضالة تثير ذعر طلاب المدارس: "شوفوا لنا حل"

تكريم عامل مثالى فى يوم تقاعده: "عملت لنفسك تاريخ"

تكريم عامل مثالى فى يوم تقاعده: "عملت لنفسك تاريخ"

صعود مرشح محبوس ومنطقة تمتنع عن التصويت.. 10 مشاهد من انتخابات تونس

صعود مرشح محبوس ومنطقة تمتنع عن التصويت.. 10 مشاهد من انتخابات تونس

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