أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا يقضي بمنح معاشات استثنائية لعشرة من قدامى النقابيين وزيادة معاشات 5 آخرين بقيمة 200 جنيه تضاف لمعاشهم الحالي، وهم: رجب سيد مصطفى من نقابة عمال التجارة، وورثة المرحوم علي محمد عبدالله من نقابة الصناعات الغذائية، وكل من: عبدالفتاح أحمد محمد، وورثة المرحوم طارق محمد على وكامل بيومي من نقابة العاملين بالبناء والأخشاب.

ونص القرار على منح معاشات استثنائية لـ10 آخرين من نقابة البناء والأخشاب قدره 450 جنيهًا شهريا وهم: أحمد محمد الشربيني أحمد، وسعيد عبدالوهاب تهامي، وجودة إمام محمد عبدالحميد، ومحسن عبدالعظيم السيد، ومحمد شكري محمد عوض، ومنصور هلال محمد أحمد، وحسن علي أحمد، ومحمد المنسي محمد حسن، والسيد إبراهيم السيد أحمد، ومحمد أحمد عبدالعزيز احمد.

ورحب النائب محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرار رئيس الوزراء، مشددا على أهمية دور الحكومة في رعاية أصحاب المعاشات وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتحفيف الأعباء على محدودي الدخل.