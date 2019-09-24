أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تدعيم المنطقة الجنوبية العسكرية لقطاع تعليم المحافظة بعدد من الأثاث والأدوات المدرسية، وذلك في إطار جهودها لدعم جهود التنمية والبناء بمختلف مناطق المحافظة.

وقال إبراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المديرية تسلمت عدد من المقاعد والتخت وكذا عدد من الادوات المدرسية (كراسات وكشاكيل) إضافة إلى عدد من الحقائب المدرسية.

وأضاف ابراهيم، انه جرى توزيع هذا الدعم عقب الانتهاء من حصر المدارس الأكثر احتياجا بما يخدم العملية التعليمية في الوادي الجديد