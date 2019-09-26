عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعاً اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الموارد المائية والري، والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.

وناقشت اللجنة التحضير لاجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المزمع عقدها في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، والتي سيعقبها اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم يومي 4 و5 أكتوبر 2019.

وتناولت اللجنة أهمية الانخراط في تفاوض فني جاد حول المقترح المصري، وأي أفكار أو أطروحات أخرى تسهم في تقريب وجهات النظر، وتساعد في التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف يراعي مصالح الدول الثلاث، دون فرض أي طرف الأمر الواقع، وعدم مراعاة مصالح الأطراف الأخرى، خاصة أنَّ نهر النيل يمثل شريان حياة للشعب المصرى.