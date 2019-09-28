أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من إنجاز 96% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وحلها.

وقال المحافظ، خلال اجتماع عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، اليوم، إن الشكاوى المتبقية، التي لم يتم إنجازها حتى الآن تتعلق بمشروعات جارٍ تنفيذها ولم يتم الانتهاء منها أو مشروعات لم يتم توافر الاعتمادات المالية لها خلال العام المالي الحالي.

وأشار إلى تقليص مدة الرد وإنجاز الشكوى لتصل إلى 4 أيام فقط بدلا من 21 يوما، للتسهيل على المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لمطالبهم.

وأوضح أن المحافظة تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها للمواطنين وخاصة في الرد على الشكاوى، حيث يتم تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيا فورا.

وأكد أن هناك متابعة يومية لشكاوى المواطنين وأن المحافظة لا تدخر جهدا في حلها بالنهوض بمستوى النظافة والتجميل وعدم السماح بتراكم تجمعات لمخلفات القمامة والتعاقد مع شركات نظافة لديها الخبرة والمعدات الكافية، لتفعيل منظومة الجمع السكني بالمراكز والقرى.