قال فتح الله جولن، الزعيم التركي، إن المجتمع المصري مجتمع تعددي مثل تركيا، ومن ثم فإن مراعاة معتقدات ومشاعر كل الأطياف أمر جدير بالاهتمام في كلا البلدين، موضحًا أن الديمقراطية لها أشكال وتطبيقات مختلفة حول العالم، ومن الممكن أن نطور نظامًا ديمقراطيًّا يتلائم مع أوضاعنا وقيمنا، مع الاستفادة من تلك الممارسات الديمقراطية المتعددة.

وأضاف "جولن"، خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، مع الإعلامي نشأت الديهي، أنه إذا كان النظام في تركيا يريد أن يضع دستورًا جديدًا، فعليه أن يضع دستورًا يراعي وضع الأغلبية المسلمة ويحترم في الوقت ذاته معتقدات الآخرين وقيمهم، مؤكدًا أن الدستور التركي الحالي لا يصلح لإدارة مجتمع مثل المجتمع التركي الذي يشتمل على أطياف وقوميات متنوعة.

وتابع: "لو سألوني عن رأيي في ذلك لاقترحت على المسئولين أن يستفيدوا من الدستور الأمريكي الذي يحترم كل الآراء والمعتقدات مع مراعاة حقوق المسلمين بصفة أساسية، يمكنهم أن يستفيدوا منه كما استفادوا في الماضي من الدستور الفرنسي".