قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إن إجمالي عدد طلبات تقنين اراضي الدولة التي وافق عليها حتى الآن، بلغ 728 طلب تقنين، حيث تم تحرير 128عقد ابتدائي موزعة بواقع 108 عقد لأراضي "مبانٍ"، و20 عقد زراعة، حيث تم فحص 7186 طلب تقنين، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، اجتماع اللجنة العليا رقم (30) للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور اللواء أشرف حافظ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، واللواء أشرف شعراوي، مساعد مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسئولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.

وأكد المحافظ أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيراً، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.