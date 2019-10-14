أكد الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات بالأمم المتحدة، أن الفوضى التي وقعت في 25 يناير أثرت بشكل كبير في المجتمع المصري.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن المجتمع المصري تغير ولم يعد التسامح موجودا فيه، لافتا إلى أنه شهد فوضى بعد 25 يناير.

وأشار الجندي أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مصر إبان فترة ثورة 25 يناير، كان لا يتجاوز 4 ملايين، ووصل مستخدمي فيس بوك حاليًا إلى قرابة 80 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الشعب المصري يشهد غزوًا واختراقًا عبر فيس بوك.

وأوضح الجندي أن تنظيم داعش الإرهابي، كان يستخدم أحد البرامج لتحليل منشورات البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل اختيار العناصر التي يمكن تجنيدها في التنظيم، لافتا إلى أنهم كانوا يتابعون تغريدات البعض لمعرفة حالتهم النفسية ومن ثم إيجاد وسيلة لمحاولة تجنيدهم.

وضرب المثل بالشاب "إسلام يكن" الذي انضم إلى داعش عن طريق "السوشيال ميديا" مؤكدًا أن الإحصائيات الرسمية أوضحت أن 90% من المقاتلين الإرهابيين الأجانب تم تجنيدهم عن طريق "السوشيال ميديا" وأنهم من الشباب.

واستطرد: "السوشيال ميديا بتقودك وبتدفعك دفعًا لأشياء أنت مش واخد بالك منها"، مشيرا إلى أن نتائج البحث التي تظهر لك عبر محرك البحث الشهير "جوجل" عن موضوع معين، تختلف عن النتائج التي تظهر لشخص آخر.