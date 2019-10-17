انطلقت فعاليات ورشة العمل الخاصة بطرق تقدير وتطبيق أليات الحد الأدنى للأجور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء نادر عشماوي السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد، و المحاسب محمود محمد إبراهيم مدير المديرية المالية بالمحافظة.

وأوضح المحاسب محمود محمد إبراهم مدير المديرية المالية، خلال الورشة طرق وأليات تطبيق علاوة الحد الأدنى وفقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن. حضر ورشة العمل جميع مديري الموارد البشرية ومسؤول الاستحقاقات بجميع الجهات والمديريات داخل نطاق المحافظة وممثلي وزارة المالية بالمحافظة.

وتهدف ورشة العمل تنمية مهارات وخبرات المشاركين، وتزويدهم بالأسس العلمية والعملية للبدء في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2421 ) لسنة 2019، والمعدل بالقرار رقم (1627) سنة 2019، وصدور منشور وزير المالية رقم (8) سنة 2019، ورقم (13) سنة 2019، وكتاب دوري رقم ( 96) سنة 2019، لقطاع الحسابات والمديريات المالية، وفي ضوء الدليل الاسترشادي للحد الأدنى للأجور والتعليمات التفسيرية الصادرة من رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية والنماذج الأسترشادية والحالات العملية المرفقة بها.