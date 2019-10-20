"هزيمة لجونسون".. تعديل ليتوين يؤجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

في جلسة تاريخية حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون بشأن خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي "بريكست"، قبل 12 يوما فقط من موعد الخروج البريطاني، قرر مجلس العموم إرجاء التصويت على اتفاق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، حيث أقر تعديلا يلزم الحكومة بالتفاوض مع بروكسل على إرجاء الموعد المقرر لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر الجاري.

تعديل "ليتوين"، الذي أقره مجلس العموم البريطاني، وصفته صحيفة الجارديان بأنه "هزيمة مذلة لبوريس جونسون"، فالتعديل اقترحه السير أوليفر ليتوين، العضو السابق بحزب المحافظين والذي، فُصل من الحزب عندما أيّد تشريع يرفض الخروج بدون اتفاق والمعروف باسم قانون "بن".

التعديل يتضمن تأجيل البريكست حتى انتهاء البرلمان من التصديق عليه وتحوله إلى قانون بعد الانتهاء من جميع مراحل التصديق عليه في البرلمان، وينص على أن مجلس العموم سيعلق الدعم لخطة جونسون حتى يتم تمرير كل بنود قانون "بن" المطلوبة لتنفيذ القانون من قبل البرلمان أيضا.

واستند التعديل إلى فرضية تشير إلى أن الحكومة يمكنها الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق ما لم تمرر مقترحات الأعضاء الخاصة بهذا الاتفاق في جميع المراحل حتى يتحول إلى قانون ملزم، وهو التعديل الذي يحول دون موافقة أعضاء البرلمان حتى يتم اجتياز العقبة الأخيرة في طريق تمرير قانون اتفاق البريكست، وفقا لليتوين.

موافقة مجلس العموم البريطاني على تعديل "ليتوين" أجبر جونسون على طلب تمديد بريكست مساء السبت، بحسب قانون "بين"، وهو ما حدث بالفعل، حيث أخبر جونسون رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، أنّه سيبعث إليه برسالة يطلب فيها إرجاء موعد بريكست، وهو ما اعتبره ليتوين يزيل خطر الخروج بدون اتفاق فى ظرف أيام قليلة، إلا أنه يظل يسمح لجونسون بتمرير خطته للبريكست.

وبخلاف ليتوين، دعم 10 نواب سابقين في حزب المحافظين، حزب رئيس الوزراء البريطاني، من الذين استقالوا أو أُجبروا على الخروج من الحزب بسبب بريكست، مقترح ليتوين، بمن فيهم فيليب هاموند وديفيد جوك وأمبر رود، وفقًا لما أوردته بي بي سي.