النواب يناقش طلب إحاطة عن إهدار المال العام بالمستشفيات الحكومية

ناقشت لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب غريب حسان، بشأن إهدار المال العام بالمستشفيات الحكومية في فترة قصيرة لم تتعد 10 سنوات، مثل تهالك مبنى مستشفى الطور العام بمحافظة جنوب سيناء.

وقال النائب غريب حسان خلال اجتماع اللجنة إنّ هناك لجنة عاينت مستشفى الطور العام بمحافظة جنوب سيناء، وأوصت بقرار بترميم المبنى أو إزالته، مشيرا إلى أنّ مستشفى الحميات بطور سيناء صدر لها قرار إزالة، رغم أنّ المبنى لم يعمل سوى أكثر من عامين، ومستشفى مبنى سكن الأطباء خلف مستشفى الطور العام آيل للسقوط، ويحتاج هو الآخر للإحلال والتجديد أو إزالته، وبشكل سريع حتى لا يتسبب في كارثة بأي لحظة.

وقررت لجنة الصحة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، تنظيم زيارة ميدانية لمستشفيات جنوب سيناء ومعاينتها لرصد المخالفات الخاصة بالمنشآت الصحية وأسباب تهالك المباني، والتعرف على تقرير بشأن ما يتطلب من إعادة ترميم أو إزالة المستشفيات التي بها مشكلات معمارية.