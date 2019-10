View this post on Instagram

الله یرحمک ویحسن الیک یا ابی ... ستظل فی قلبی الصوره دی قبل وفاته بشهور قلیله ... البقاء لله وحده سبحانه ارجو منکم الدعاء له ... اللهم اغفر لابی وادخله الجنه واعذه من النار ومن عذاب القبر اللهم صبرنا #ahmedmekky #elkebeer #الدعاء_للميت #الدعاء #rip #family #fatherhood #son #اغلی_من_الیاقوت #unconditionallove #love #truelove