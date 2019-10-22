نشر الفنان أحمد مكي، صورة قديمة له بصحبه والده "المتوفى" على صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "مكي" تعليقا على الصورة: "الله يرحمك ويحسن إليك يا أبي.. ستظل فی قلبی، الصوره دی قبل وفاته بشهور قلیلة، البقاء لله وحده سبحانه، أرجو منكم الدعاء له، اللهم أغفر لأبی وأدخله الجنه وأعزه من النار ومن عذاب القبر، اللهم صبرنا".

وشيع جثمان والد الفنان أحمد مكي، فجر الجمعة، بمدينة أبو ظبي الإماراتية، من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمشاركة الأهل

نشر الفنان أحمد مكي، صورة له بصحبه والده على صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "مكي" تعليقا على الصورة: "الله يرحمك ويحسن إليك يا أبي.. ستظل فی قلبی، الصوره دی قبل وفاته بشهور قلیلة، البقاء لله وحده سبحانه، أرجو منكم الدعاء له، اللهم أغفر لأبی وأدخله الجنه وأعزه من النار ومن عذاب القبر، اللهم صبرنا".

وشيع جثمان والد الفنان أحمد مكي، فجر الجمعة، بمدينة أبو ظبي الإماراتية، من مسجد مريم عبدالله بن بروك، بمشاركة الأهل والأصدقاء.