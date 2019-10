من المتوقع أن تضرب عاصفة مدارية تشبه الإعصار، يطلق عليها "ميديكين"، منطقة الشرق المتوسط، على أن يكون مركز هذه العاصفة جنوب قبرص، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة في أغلب المحافظات، اليوم الجمعة، الأمر الذي قد ينبئ بكارثة حدوث فيضانات في بعض البقع الساحلية.

We're monitoring this cluster of thunderstorms (the red splodges) close to Cyprus as a potential '#medicane' develops, something that is incredibly rare this far east in the Mediterranean.



Flash flooding and rough seas are both likely pic.twitter.com/wlbYcFmc4i