إحالة 10 موظفين للتحقيق بوحدة صحية بالبحيرة

أحال المهندس سعد الله رشوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، عدد 10 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية كوم تقالي، للتحقيق، بسبب الغياب وتركهم العمل بدون إذن.

جاء ذلك خلال الحملة التي نفذتها لجنة من الوحدة المحلية لمركز أبو حمص، استهدفت المرور على الوحدات الصحية، والهيئات الحكومية والمدارس والإدارات العامة.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار المتابعة اليومية بجميع القطاعات والمشروعات القائمة وجارِ تنفيذها، وكذا التواجد الميداني، ومتابعة الخطة الاستثمارية والعمل على رفع كفاءة العمل، وتذليل الصعاب وحل العقبات.