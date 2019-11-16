نشر المخرج رامي إمام، اليوم، فيديو للزعيم عادل إمام، من موقع تصوير مسلسل "فلانتينو"، مؤكدًا أن والده بخير ويواصل عمله، نافيًا إشاعة وفاته التي تناولها البعض.

وظهر رامي إمام في فيديو، بثه عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قائلًا: "شوفوا مين جنبي بيحفظ"، ويحرك الكاميرا باتجاه والده، ليظهر وهو في حالة انهماك ويدخن سيجارة، ويتدرب على دوره بالمسلسل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة مرض الفنان عادل إمام التي نفاها المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة "ماجنوم"، في بيان، مشيرًا إلى أن الزعيم، يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "فلانتينو"، رغم شائعات تعرضه لأزمة صحية أو الوفاة، والتي تخرج من آنٍ لآخر، مؤكدًا أن "الزعيم" انتهى من تصوير 85% من مشاهده، ومن المُقرر الانتهاء بشكلٍ كامل، خلال الفترة القليلة المُقبلة.

وطمأن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، هو الآخر، المصريين، على الحالة الصحية، للفنان الكبير عادل إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم".

وقال "زكي"، إن الفنان عادل إمام بصحة جيدة ويستكمل تصوير مسلسله: "مش عارف الناس دي بتستفيد إيه من الكلام ده، حسبي الله ونعم الوكيل".

وأضاف: "الشائعة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، ونحن نرد، وأطمئن العالم العربي أجمع على صحة عادل إمام".

وتدور أحداث مسلسل "فلانتينو"، حول شخصية رجل أعمال صاحب مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، إضافة إلى دخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.

يشار إلى أن مسلسل فلانتينو، كان من المقرر عرضه في رمضان 2019، لكن توقف تصويره لظروف إنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن عرضه في رمضان 2020.