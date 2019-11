يمنح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41، التي تنطلق مساء اليوم، "جائزة فاتن حمامة التقديرية"، للمخرج الإنجليزي تيرى جيليام، في إطار منحها لمبدعين أثروا الفن السينمائي بأعمال خالدة.

"الوطن"، تستعرض أبرز المعلومات عن المخرج تيري جيليام، الذي بعد ممثلاً وكاتبًا للسيناريو ومخرج رسوم متحركة بريطاني من أصل أمريكي، ولد في 22 نوفمبر عام 1940.

المشوار الفني

المخرج تيري جيليام، كان عضوًا مؤسسًا في فرقة مونتي بايتون Monty Python الكوميدية، والتفت الأنظار إلى فنه، خصوصًا في المسلسل الشهير "سيرك مونتي بايتون الطائر Monty Python's Flying Circus" الذي بدأ بثه في التلفزيون البريطاني عام 1969.

شارك تيري جيليام، في إخراج فيلمي "مونتي بايتون والكأس المقدس عام Monty Python and the Holy Grail"1975" و"مونتي بايتون ومعنى الحياة عام Monty Python's The Meaning of Life" 1983"، وكلاهما من علامات السينما الكوميدية الحديثة.

مسيرته في الإخراج

انطلقت مسيرة تيري جيليام، في الإخراج، عام 1977 بفيلم"جابروفكي Jabberwocky"، والذي شارك في كتابته أيضًا، ثم فيلم "قطاع طريق الزمن عام Time Bandits" 1981، وهو فانتازيا السفر عبر الزمن التي لعب بطولتها جون كليز، وشون كونري، وفي عام 1985، قدم فيلم الخيال العلمي الأيقوني "برازيل"، الذي نال إعجاب النقاد وترشح للأوسكار.

وانطلق جيليام، إلى تجربة فيلم الفانتازيا "مغامرات البارون مانخاوزن" The Adventures of Baron Munchausen) 1989) قبل أن يدير في 1991 فريقًا من كبار النجوم، ضم جيف بريدجز وروبن ويليامز، ومرسيدس رول، ليقدم "الملك الصياد The Fisher King"، الذي ترشح لخمس جوائز أوسكار، ومثلها من الجولدن جلوب، ليفوز بجائزة أوسكار، وجائزتي جولدن جلوب.

وبعد ذلك قدم جيليام، واحدًا من أهم أفلام الخيال العلمي المعاصرة "Monkeys 12" من بطولة بروس ويليز وبراد بيت، والذي خطف الأنظار عام 1996، فترشح لجائزتي أوسكار، وفاز عنه براد بيت بجائزة الجولدن جلوب، الوحيدة التي نالها كأحسن ممثل مساعد.

استمرار رحلة التميز

عالج المخرج تيري جيليام، سينمائيًا كتاب هانتر إس طومسون "خوف واشمئزاز في لاس فيجاس Fear and Loathing in Las Vegas"، وقدمه كتابةً وإخراجًا عام 1998 في فيلم بطولة جوني ديب وبينوتشو ديل تورو، لينال التقدير عالمياً، وينتقل بعدها إلى تجربة أكثر ثراءً عام The Brothers Grimm" 2005" بطولة النجمين مات ديمون وهيث ليدجر.

وفي نفس العام، كتب جيليام وأخرج فيلم "Tideland"، قبل أن يدهش الجميع بفيلم خيالي مغامر بعنوان "خيال الدكتور برناسوس The Imaginarium of Doctor Parnassus" 2009" شهد الأداء الأخير للممثل الموهوب هيث ليدجر، الذي رحل عن الحياة قبل عرض الفيلم.

وفي رحلته، قدم تيري جيليام فيلم الخيال العلمي "النظرية الصفرية The Zero Theorem" والذي شهد أداءً مؤثرًا من النجم المتوج بالأوسكار كريستوفر فالتز.

وبعد 3 عقود من العمل المستمر الدؤوب، خرج فيلم تيري جيليام عام 2018، الذي ينتمي للمغامرات الكوميدية "الرجل الذي قتل دون كيشوت The Man Who Killed Don Quixote"، وشارك في كتابته طوني جريسوني، من بطولة آدم درايف وجوناثان برايس.

وحرصت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، أن تعبر عن امتنانها للمخرج العالمي تيري جيليام، وقالت عنه "تخبرنا قائمة أعماله كم كان العالم سيصير مكانًا كئيبًا بدون سحر تيري جيليام".