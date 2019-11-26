تكريم محافظ الدقهلية في احتفال البيئة بختام موسم نوبات تلوث الهواء

كرمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالأمس، الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، بتسليمه درع الوزارة تقديرا لجهوده المتميزة خلال موسم التصدي للسحابة السوداء والنجاح الذي تحقق على مستوى المحافظة، وذلك خلال الاحتفال بختام الموسم السنوي لنوبات تلوث الهواء بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وقال محافظ الدقهلية إن هذا الاحتفال يأتي تتويجا لجهود وزارة البيئة والجهات المعنية في القضاء على السحابة السوداء، مؤكدا أن المحافظة بذلت جهودا كبيرة طوال الموسم لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء وكافة مسببات التلوث، واستطاعت أن تقوم بإدارة المخلفات الزراعية والسيطرة على الحرق المكشوف بالمقالب العمومية والعشوائية.

وأضاف شاروبيم، في بيان صحفي، أن من أسباب نجاح المنظومة هو التعامل والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة وزيادة الوعي لدى المزارعين وزيادة عدد مواقع التجميع، وإزالة مكامير الفحم النباتي التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها البيئية، وتكثيف الرقابة على كافة المنشآت الصناعية، بالإضافة إلى قيام إدارة المرور بتنفيذ حملات لعمل قياسات لعوادم السيارات، والذي انعكس على المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق.

ومن جانبها، قالت وزيرة البيئة، إن هذا العام شهد موسم السحابة السوداء، نسبة تجميع الأهالى بلغت نحو 80%، وإجمالى القش الناتج عن الحصاد وصل إلى 96%، وعدد المركبات التى تم التفتيش عليها وصل إلى 37 ألفا و800 مركبة على مستوى المحافظات، وعدد حملات التفتيش 6 آلاف و60 حملة، لافتة إلى أن فرص العمل المباشرة خلال يوم بلغت 7 آلاف فرصة عمل و13 ألف فرصة عمل غير مباشرة.