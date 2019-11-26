قبل افتتاحه.. "ثقافة النواب" تستمع لشرح مفصل عن تطوير قصر البارون

استمعت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل لشرح مفصل من الدكتور خالد عناني وزير الآثار عن أعمال التطوير التي يشهدها قصر البارون والذي من المقرر افتتاحه قريبًا.

حرص وزير الآثار على اصطحاب نواب البرلمان في جولة داخل القصر للتعرف على أعمال الترميم التي تمت في الفترة الماضية لاستعادة رونق القصر وإعادته لحالته الطبيعية.

ومن المقرر أن يصبح قصر البارون مزارًا سياحيًا للمصريين والأجانب عقب افتتاحه الفترة المقبلة.

كانت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بدأت زيارتها لقصر البارون صباح اليوم، وصاحب أسامة هيكل رئيس اللجنة وفدا برلمانيا مكون من هيىة مكتب اللجنة وعددا من الأعضاء.