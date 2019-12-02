استضافت شاشة "Extra news"، خلال برنامج "الآن"، 3 من نواب المحافظين الجدد، الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، 27 نوفمبر الماضي، وهم إبراهيم ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، ومحمود موسى نائب محافظ المنوفية.

وقال إبراهيم ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة، إن اختياره لمنصب نائب محافظ شعور كبير بالمسؤولية وهو تحدٍ كبير لأي شاب، حيث إنها مسؤولية تحتاج غلى مرونة شديدة جدًا، وكان لديه إحساس بأن هناك عملية اختيار للشباب بشكل واسع في المناصب التنفيذية بالدولة.

نائب محافظ الجيزة: مصر تبني استراتيجيات بعيدة الأمد.. وهناك احتواء للشباب

وأضاف الشهابي، أنه كان هناك توقعات بأن يشارك عدد كبير من الشباب في حركة المحافظين، موضحًا أن عملية فرز المرشحين لمنصب المحافظين ونواب المحافظين كانت كبيرة جدا ومرت بمراحل عديدة، كما أن الاعتماد على الشباب في المناصب التنفيذية تساهم في تبادل أجيال وتبادل الآراء وتبادل الأفكار.

وأوضح نائب محافظ الجيزة أن هناك جيلًا جديدًا أصبح وجوده في الصف الثاني ضرورة من ضروريات المستقبل؛ لأن مصر تبني استراتيجيات بعيدة الأمد الآن، فهناك خطة واستراتيجية لعام 2030 وبالتالي تجربة الشباب يجرى إنضاجها وهناك احتواء لتجربة الشباب.

نائب محافظ الشرقية: عّملت منذ 20 عاما في المحليات.. وسعيدة بثقة الرئيس

فيما أكدت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، إنها تعمل منذ 20 عاما في المحليات وبالتالي فإن ترشيحها كان من قبل قيادات محافظة الشرقية، معربة عن سعادتها البالغة بهذا المنصب، وأن لديها سعادة كبيرة بالثقة التي حصلت عليها من القيادات السياسية في أن تتولى منصبا مهما وحساسا مثل هذا.

وتابعت: "أتمنى أن أكون على قدر هذه الثقة والتمكن من تنفيذ الخطة التي تسير عليها الدولة خلال هذه الفترة من برامج التطوير، ونكون أحد الأدوات التي تنجز هذا العمل".

نائب محافظ المنوفية عن احتواء الشباب في حركة المحافظين: الدولة تأخذ شكلا جديدا

وأكد محمود موسى نائب محافظ المنوفية، أن حركة المحافظين الجديدة شهدت وجود شباب ليسوا من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب فقط، وإنما من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب يحمل خلفيات سياسية من كل الأطياف وكذلك شباب من التكنوقراط.

وأوضح أن دمج الشباب لم يحدث فقط من حيث العدد ولكن أيضا في كيفية الاختيار وكفاءة من جرى اختيارهم لهذا المنصب التنفيذي في الدولة، مضيفًا: "لدينا تجربة شبابية منفتحة على كل الأطياف ممثل فيها المرأة والشباب وممثل فيها أيضا من جرى إعدادهم لمثل هذه المهمة في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب".

وتابع: "منذ سنوات عديدة لم يكن لدينا شباب في المنصب التنفيذي لكن الآن الدولة المصرية تأخذ شكلا جديدا".