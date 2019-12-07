ذكرت صحيفة لوموند، اليوم، أن قراصنة مرتبطين بالاستخبارات العسكرية الروسية، ضالعون في قرصنة رسائل الكترونية لفريق حملة إيمانويل ماكرون، خلال انتخابات 2017 في فرنسا.

وكتبت الصحيفة الفرنسية، أن وحدتين متخصصتين مرتبطتين بالاستخبارات الروسية "استهدفتا على التوالي حسابات بريد الكتروني لرئيس الجمهورية المقبل".

واستندت في ذلك، إلى ما قام به باحثان متخصصان في جوجل إضافة الى تحقيق أجرته شركة "فاير آي" المتخصصة في ملاحقة قراصنة المعلوماتية، وخصوصا داخل الدولة الروسية.

ويأتي كشف هذه المعلومات، قبل يومين من زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لباريس، في إطار قمة حول النزاع الأوكراني.

وأضافت الصحيفة، أن مجموعة اولى من القراصنة قامت في مارس 2017 بارسال رسائل الكترونية بهدف تفخيخ اهداف تمهيدا لكشف هويات مستخدمين وكلمات سر.

وبعد شهر من ذلك، تولت مجموعة أخرى المهمة نفسها بالاسلوب عينه.

وفي الخامس من مايو، قبل يومين من الدورة الانتخابية الثانية، بدأ نشر آلاف من وثائق حملة ماكرون على الانترنت.

وندد ماكرون يومها، بـ"عملية زعزعة استقرار" تهدف إلى "زرع الشكوك والتضليل الإعلامي".

وفي إبريل 2017، حمل تقرير لشركة "تريند ميكرو" اليابانية للأمن المعلوماتي، مجموعة "ايه بي تي 28"، مسؤولية محاولة قرصنة حملة ماكرون.

لكن لوموند، ذكرت أنه لم يتم تأكيد هذه المعلومات، وما إذا كانت العملية حققت غايتها.

ونفت "روسيا"، أي ضلوع لها في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

ويشتبه بأن الاستخبارات العسكرية الروسية، تدخلت في العديد من العمليات الانتخابية، وخصوصا في الولايات المتحدة.