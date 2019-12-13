أعربت روسيا عن أملها في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد للجزائر إلى تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية، مؤكدة أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر خطوة مهمة في تقدم هذا البلد.

وذكرت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم وأوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية: "جرت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أمس، انتخابات رئاسية وفاز فيها، وبحسب المعطيات، التي أعلنتها سلطة الانتخابات المستقلة الجزائرية، المرشح المستقل ورئيس الوزراء الأسبق للبلاد عبدالمجيد تبون، بحصده 58.15% من أصوات الناخبين".

وأضافت: "نعتبر إجراء هذه الفعالية السياسية الداخلية المهمة خطوة كبيرة في ضمان تقدم الجزائر الصديقة"، موضحة: "نأمل في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد للجزائر إلى استمرار تعزيز وتوسيع العلاقات متعددة الجوانب بين روسيا والجزائر بصورة ممنهجة".

وتمت الانتخابات الجزائرية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تغيرات كبيرة في السلطة السياسية على خلفية حراك شعبي واسع بدأ في 22 فبراير 2019، قبيل الانتخابات الرئاسية المخطط لها في حينها، ما دفع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يعاني من مشاكل صحية، للتخلي عن الترشح لولاية خامسة، وعلى الرغم من تواصل المظاهرات المطالبة برحيل رموز السلطة السياسية السابقة، قررت الحكومة وبمبادرة من الجيش، تطبيق المادة 102 من دستور البلاد وتعيين عبد القادر بن صالح، الذي تولى في عهد بوتفليقة رئاسة مجلس الأمة، الغرفة الأولى من البرلمان، رئيسا مؤقتا للجزائر؛ ما أسفر عن استمرار الاحتجاجات المناهضة للسلطات الحالية.

وبحسب النتائج التي اعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فاز رئيس الوزراء الأسبق عبدالمجيد تبون (74 عامًا) بالاقتراع الرئاسي في الدورة الأولى.وقال رئيس السلطة محمد شرفي، إن تبون حصد 58,15% من الأصوات في انتخابات جرت في جو مشحون وسط رفض واسع لها من قبل منظمي الاحتجاجات، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

الرئيس الإماراتي يهنئ تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بالجزائر

من جانبه، بعث رئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية للجمهورية ‏الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، أن نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة محمد بن زايد آل نهيان، بعث برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الأوسط".