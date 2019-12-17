هاني عازر: فضلت 10 سنين مزورش مصر.. حاجات كتير أتغيرت دلوقتي

قال خبير الأنفاق العالمي الدكتور هاني عازر عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، إن أشياء كثيرة تغيرت في مصر.

وأضاف خلال لقاء له على هامش مشاركته في منتدى شباب العالم مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه ظل لفترة طويلة وصلت لـ10 سنوات لا يزور مصر خاصة بعد وفاة والدته، مشيرًا إلى أنه انقطع عن زيارة مصر من عام 2000 لعام 2010.

وأوضح عازر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الذي شجعه لزيارة مصر والعودة إليها "الريس اللي شجعني أني آجي والمقابلة معاه بينت لي أنه عايز يجيب كل المصريين حوليه عشان يبنوا معاه ويشيلوا معاه"، معتبرًا أن هذا الأمر كان دافعًا كبيرًا بالنسبة له.

وطالب عازر الإعلام المصري بأن يشارك في المشروعات القومية بأن يشرح للمواطنين أهميتها وفوائدها وما تشهده مصر حاليًا، مشددًا على أنه يوجد أمل كبير في مصر وأنه عاد لمصر لوجود هذا الأمل.