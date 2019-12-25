نفت وزارة الري، ما جرى تداوله حول تناقص حصة مصر من مياه النيل الأزرق، مشيرة إلى النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتي الحبشة والبحيرات وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل.

وقالت وزارة الري، إنَّ "بعض وسائل الإعلام المغرضة تناولت بعض المعلومات المغلوطة عن تناقص حصة مصر من المياه إلى 35 مليار متر مكعب ولذا لزم التوضيح".

وأكّدت وزارة الري، أنذَ مصر تطالب بإمرار وتدفق 40 مليار متر مكعب سنويًا من النيل الأزرق وهو متوسط إيراد النيل الأزرق في أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد مثلما حدث خلال الفترة من عام 1979 إلى عام 1987 في ظل أن المقترح الأثيوبي يطالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنوياً من النيل الأزرق وذلك خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد.