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ارتكبوا 39 جريمة.. ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات بعدة محافظات

ارتكبوا 39 جريمة.. ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة السيارات بعدة محافظات

استقالات بالجملة ودموع.. "تايم لاين" أبرز مشاهد "بريكست" في 2019

استقالات بالجملة ودموع.. "تايم لاين" أبرز مشاهد "بريكست" في 2019

تشييع جثامين 5 أطفال وعمهم ضحايا انقلاب سيارة بترعة في أسيوط

تشييع جثامين 5 أطفال وعمهم ضحايا انقلاب سيارة بترعة في أسيوط

أمطار غزيرة في كفرالشيخ وتوقف الصيد ببوغاز البرلس

أمطار غزيرة في كفرالشيخ وتوقف الصيد ببوغاز البرلس

"صديق": 2020 انطلاقة القضاء على العشوائيات غير المخططة

"صديق": 2020 انطلاقة القضاء على العشوائيات غير المخططة

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خطة تطوير "مصر الجديدة" تشمل رصف الشوارع.. وإزالة خط الترام.. وتوسعة الطرق وإنهاء التكدس

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