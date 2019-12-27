شمر علاء النفيلى، عضو مجلس نقابة شمال الدقهلية، ملابسه، وحمل حذائه في يده، وقال" هكذا في بلقاس ندخل منازلنا، انتفضوا من على الكراسي أو استقيلوا وشاهدوا ما يجري لبلقاس، لا نستطيع دخول منزلنا من مياه الأمطار والمجاري أين أنت يا محافظ الدقهلية، أين أنت يا رئيس مجلس المدينة، أين أنت يا رئيس هيئة الصرف الصحي، فعلا الأمطار تكشف الفساد".

ونشر النفيلي ، صورته وهو داخل بيته بهذه الصورة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وفوجي بعد دقائق، بالدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة بلقاس الجديد، يقف أمام البيت ومعه معدات شفط وكسح المياه، وقدم اعتذار للمواطن مؤكدا أن هذا المنظر لن يتكرر.

وقال الدكتور عمرو عبدالعاطي، إنه لحظة كتابة هذا البوست كنا في اجتماع طارئ بغرفة العمليات برئاسة المركز، وشاهدت البوست مع أحد الحاضرين، والوضع استفزني، إلا أنه في تلك اللحظة كانت السيارات تعمل على كسح المياه من المنطقة.

وأضاف عبد العاطي لـ "الوطن" أنه جرى تقسيم المدينة إلى ثلاث قطاعات على أن يترأس كل قطاع رئيس المكتب الفني ومدير إدارة المتابعة ومدير المياه والمرافق مع الأخذ في الاعتبار تكوين فريق عمل على مدار الساعة لكل قطاع شاملا معداته وذلك لمواجهة إي طارئ او حادث.

وقال علاء النفيلي لـ "الوطن" إنني لم اتخيل تلك الاستجابة السريعة من رئيس المركز الشاب والذي تولى المسئولية منذ أيام فقط، وكان رد فعله سريع، رغم أنه تسلم بلد متهالكة من البنية التحتية "ربنا يكون في عونه".

وأضاف النفيلي، أنا متفائل خيرا أنني سنجد بلقاس جديدة معه، ورغم أنه لا ذنب له فيما حدث، إلا أنه تفاعل ليس فقط على المكان الذي كتبت عنه ولكن في بلقاس جميعا.

وأشار إلى أنه عاد وكتبت على الفيسبوك "أن المفاجأة حضور رئيس مجلس مدينة بلقاس الدكتور عمرو عبد العاطي إلى محل سكني كمواطن من بلقاس اعتذار عما حدث وهذا مالم أتعوده من مسؤول ووعد بأن الوضع سيتغير وأنه يسعى بكل جهده لتذليل كل العقبات لنرى مع الأيام بلقاس جديدة".