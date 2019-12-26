تعرضت شوارع منطقة جليم بالإسكندرية، للغرق، بسبب تراكم المياه الناجمة عن موجة الأمطار الغزيرة المستمرة على المحافظة لليوم الثاني على التوالي، مما تسبب في إعاقة الحركة المرورية بشوارع المنطقة.

كانت محافظة الإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة، ودفعت شركة الصرف الصحي بعدد من سيارات الشفط في الشوارع وذلك لسحب المياه، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

وتابعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان، اليوم، أنه يجرى صيانة شنايش الأمطار والدفع بالمعدات الكافية ونشر الشفاطات بأماكن تجمعات الأمطار لمواجهة أي طارئ.