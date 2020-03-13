بالصور.. محلية كفر البطيخ تنتهي من كسح مياه الأمطار

أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر البطيخ، بمحافظة دمياط، برئاسة مجدي خاطر، الانتهاء من رفع تجمعات المياه بشارع الوحدة الاجتماعية بالمدينة بمشاركة سيارات الحماية المدنية ومعدات الوحدة بعد تسليك خطوط الصرف الصحي بالشارع كما نفذت الوحدة كسح المياه بقرى الركابية وجمصة وأم الرضا والنجارين والرياض، بحسب بيان صادر عن الوحدة اليوم.

كما رفعت الوحدة المحلية درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة وذلك لمواجهة موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد بدءا من يوم الخميس وحتى السبت المقبل، طبقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ تواجد المعدات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، لسحب تجمعات مياه الأمطار بعزبة النجارين التابعة لقرية البساتين والطريق الرئيسية تحت إشراف سهام شعيب رئيسة القرية.