"تموين السيدة زينب" تشن حملاتها لمنع احتكار السلع التعقيمية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة وإدارة تموين السيدة زينب، من ضبط محل ومخزن بهما كميات كبيرة من المطهرات والماسكات مخزنة لبيعها في السوق السوداء، وجرى عمل محضر جنحة برقم 2590 جنح السيدة زينب، وجرى التحفظ على عدد 10 آلاف ماسك طبي، وعدد 500 عبوة مطهر أيدي حجم 1000 مللي و50 ألف ماسك مجهول المصدر.

كما جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفة، كما جرى ضبط كميات من المطهرات وأدوات التعقيم منها 150 عبوة هاند جيل معقم لليدين حجم 75 مل مجهول المصدر، و200 عبوة ديتول حجم العبوة 50مل بدون فواتير، كما جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ القاهرة جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لمدير مديرية التموين، بسرعة قيام مديري الإدارات التموينية وإدارة التجارة الداخلية بحملات على الأسواق والمحلات العامة لضبط الأسعار، ومنع التجار من احتكار السلع أو اخفائها بقصد المغالاة في أسعارها بدون مبرر بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والجهات المعنية.