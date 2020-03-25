سقطا من بلكونة الشقة.. تفاصيل وفاة أم وابنها

ما زال الغموض يسيطرعلى وفاة طالبة جامعية وابنها، بعدما عثر الأهالي على جثتيهما ملقاة أسفل منزلها.

وروى شهود عيان أن الضحية ألقت بنفسها من الطابق الخامس بشرفة شقتها، بينما قال آخرون إن الضحة اختل توازنها أثناء اللعب مع ابنها في البلكونة.

وقررت النيابة تشريح الجثتين لمعرفة سبب الوفاة، وقالت أسرة الضحية إنها تزوجت منذ عامين ونصف ورزقها الله بطفلها الوحيد، وقبل الحادث بأيام كانت تحتفل بعيد ميلاد ابنها، وكتبت على صفحة الفيس بوك: أغنية الفنان أحمد مكي "أغلى من الياقوت.. كنت معاك يوم ولادتك عايزك جنبي يوم ما أموت".

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، بينما صرح قال أمني لـ"الوطن" إن الضحية كانت تعيش حياة سعيدة مع زوجها ولا توجد خلافات ولم تكن مصابة بأي أمراض نفسية، وأنها ترتبط بجميع الأهل بعلاقة مودة واحترام.

البداية بتلقي أجهزة القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط ربة منزل وطفلها من شرفة المنزل، وانتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لفتاة تدعى "ع.أ" 21 عاما، في الفرقة الرابعة جامعة الأزهر، وبجوارها جثة طفلها، وبعمل التحريات وسؤال أهليتها أقروا أنه أثناء لهو الطفل بالشرفة شعرت بأنه سيسقط بالشارع فحاولت إنقاذه إلا أنها سقطت معه.

وتم التحفظ على جثة الأم وطفلها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي كلفت المباحث بالتحري حول الواقعة، وصرحت بدفن جثتي الضحيتين.