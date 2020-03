دراما وخيال وكوميديا.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم، ودعوات المواطنين من جميع البلدان بحملة تدعو إلى البقاء في المنازل حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام التي تتسبب في الإصابة بالفيروس، ترصد "الوطن" للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات؛ خريطة الأفلام العربية والأجنبية فضلًا عن المسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة، اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

قناة روتانا سينما

عرض فيلم "بنات حارتنا" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "الفرن" الساعة 3 عصرًا، والفيلم الكوميدي "اللمبي 8 جيجا" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "جواب اعتقال" الساعة 8 مساءً، وفيلم محمد هنيدي "عنتر ابن ابن شداد" الساعة 10 مساءً، وفيلم "واحد صحيح" الساعة 12 صباحًا.

قناة سيما

فيلم "بنات وسط البلد" الساعة 12:30 ظهرًا، وفيلم "التجربة الدنماركية" الساعة 4 عصرًا، و"منزل العائلة المسمومة" الساعة 7:30 مساءً، وفيلم "أرباب سوابق" الساعة 11 مساءً.

قناة MBC2

عرض فيلم Godzilla الساعة 12 ظهرًا، وFun With Dick and Jane الساعة 4 عصرًا، وKillers الساعة 6 مساءً، وThis Means War الساعة 8 مساءً، وMr. Right الساعة 10 مساءً، وAbout Last Night الساعة 12 صباحًا.

المسلسلات التليفزيونية

قناة CBC دراما

عرض مسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 1 ظهرًا، و"حارة اليهود" الساعة 3 عصرًا، و"شبر مية" الساعة 4 عصرًا، و"في أيد أمينة" الساعة 7 مساءً، و"حارة اليهود" الساعة 9 مساءً، و"ممالك النار" الساعة 11 مساءً.

قناة DMC

عرض المسرحية الكوميدية "أمين وشركاه" الساعة 1:30 ظهرًا، ومسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 8 مساءً.

قناة ON دراما

عرض مسلسل "ذات" الساعة 3 عصرًا، ومسلسل "الجماعة" الساعة 9 مساءً، و"حكايات بنات4" الساعة 10 مساءً.

البرامج الترفيهية

قناة MBC مصر

برنامج الفنان أكرم حسني "أسعد الله مسائكم" الساعة 9 مساءً.

قناة CBC

عرض برنامج "هزّر فزّر" الساعة 10 مساءً.