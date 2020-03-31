أهالى عزبة الشيخ عبدالفتاح بأسيوط يستغيثون: نعيش على مياه الصرف  

اشتكى أهالي عزبة الشيخ عبدالفتاح الجناح البحري، المجاور لمحطة كهرباء دير ريفا، من عدم توافر مياه الشرب بالعزبة، الأمر الذى اضطرهم إلى اللجوء لمياه الترع والمصارف، ما يسبب خطورة صحية وإصابة أغلب سكان القرية بالأمراض.

وقال سيد حسن عبدالرازق عبدربه، أحد الأهالي، إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي والتقوا بمحافظ أسيوط في لقاء المواطنين يوم الاثنين 24/2/2020، ووعدهم بتوصيل المياه فى أقرب وقت وذلك بوجود رئيس شركة المياه، الذى أكد توصيل المياه للعزبة في أقرب وقت، ولكن شركة المياه لم تنفذ القرار حتى تاريخه.

وأضاف أحد الأهالى أن عملية توصيل المياه لن تستغرق أكثر من نصف ساعة فقط، لأن مواسير الخط مكتملة ولم يتبق سوى توصيل المواسير ببعضها وفتح المحابس، بحسب قوله، ولكن نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد فلم نستطيع الخروج من منازلنا بسبب فيروس كورونا وانتشار هذا الوباء، ما يجعلنا نعاني من الجوع والعطش لأننا بهذه الطريقة أكثر عرضه لإصابتنا بفيروس كورونا، فهل سنظل إلى أن نموت عطشا أو بسبب المياه الملوثة التي يلقى بها الحيوانات الميتة وغيرها.

وأشار الأهالى إلى أنهم لا يقدرون على استخدام المياه المعدنية في مختلف مناحى الحياة، فقد يصل استخدام المياه المعدنية داخل حمامتهم، لعدم وجود بدائل.

وناشد الأهالى المحافظ اللواء عصام سعد، بالنظر إليهم بعين الرحمة ومطالبة شركة المياه بتوصيل المياه التي هي أبسط حق من حقوقهم.

ومن جانب آخر، قالت أمل جميل، مديرالعلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم شركة مياه أسيوط، أنه تم الفحص والمعاينة للقرية وتبين أن خط المياه الذي تم غلقه كان غير مطابق للمواصفات، وتم مخاطبة الأهالى بإحضار أدوات للتغيير على الخط الجديد، وإرسال مخاطبات للوحدة المحلية تفيد ذلك دون استجابة منهم.