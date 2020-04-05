"عبدالفتاح"من الحجر الصحي:"حالتنا في تحسن..والأمر لا يستوجب القلق"

نشر أحمد عبدالفتاح، المقيم بمدينة كفر الدوار، بالبحيرة، والمصاب بفيروس كورونا المستجد، فيديو عبر صفحته على فيس بوك، من داخل الحجر الصحي بالعجمي في الإسكندرية، يطمئن فيه أهله وجيرانه وأصدقائه، ويشيد من خلاله بطاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى.

"وحشتوني.. دعواتكم بتوصلني"، كلمات بدأ بها أحمد عبدالفتاح، فني تحاليل طبية بمستشفى العصافرة في الإسكندرية، كلامه من خلال الفيديو المنشور بصفحته على فيس بوك، متابعا: "أنا صحتي أفضل بكثير من الفترة السابقة، ومقارنة ببداية مرضي الذى أصابني منذ أيام، وجميع الموجودين بالمستشفى يقدموا خدمة مميزة ويتحملون عبء شديد على كاهلهم، وهو أمر شاق بالنسبة لأي شخص عادي، إلا أنهم استطاعوا أن يكونوا أقوى من التحدي".

وأضاف أنه بالنسبة للتحاليل التى أجريت لى فقد انتهى منها المتخصصون في المستشفى، ولكنها تذهب إلى وزارة الصحة مباشرة، دون إخبار أى مريض بها، وذلك حفاظا على الحالة النفسية للمرضى، وعدم تصدير الإحباط لهم، وفي الأخير تصدر وزارة الصحة قرارها بخروج المريض من عدمه، حسب حالته الصحية.

وتابع، الحمد لله حالتنا في تحسن مستمر، بفضل جهود الأطباء والقائمين على المستشفى، والأمر لا يستوجب القلق، حيث شاهدت حالات لدى دخولي الحجر، فقدت الأمل ونفسيتها منخفضة جدا وخائفة جدا، ولكننا الآن أفضل بكثير على عكس فترة وصولنا.

وكان "عبدالفتاح" قد شعر بأعراض كورونا منذ أيام قليلة، وبتوقيع الكشف الطبي والتحاليل اللازمة، تبين إصابته بفيروس كورونا، جرى على إثره نقله لمستشفى العجمي بالإسكندرية تحت الحجر الصحى.