أطباء "عزل تمى الأمديد" يؤدون صلاة الجنازة على أول متوفاة بالمستشفى

أدى 7 من أطباء مستشفى العزل بتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، اليوم، صلاة الجنازة على أول حالة وفاة من مصابي فيروس كورونا المستجد داخل المستشفى، وهى أحد الحالات التى توفت مساء أمس داخل الحجر الصحي عن عمر يناهز 65 عاما من محافظة دمياط.

ووضع الأطباء المتوفاة في كيس معزول جيدا، بعد تجهيزها وغسلها وتكفينها، ووقفوا خلف الإمام متفرقين على مسافات متباعدة، وأدوا الصلاة عليها استعداد لدفنها.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن دور أبطال الجيش الأبيض لا ينتهي عند علاج الحالات فقط، ولكن واصلوا أدوارهم الإنسانية في تجهيز وغسل وتكفين الحالة بالطريقة الشرعية وطبقا لتعليمات وزارة الصحة الوقائية وقاموا بأداء صلاة الجنازة عليها داخل الحجر الصحي.

وأضاف، في تصريح صحفي، أنه جرى نقل الجثمان إلى مثواه الأخير في محافظة دمياط بسيارة إسعاف مجهزه لهذا الغرض، داعيا الله أن يجعل عملهم وما صنعوه في ميزان حسناتهم ودعا بالرحمة والمغفرة للفقيدة ولأهلها الصبر والسلوان.

يذكر أن مستشفى العزل بتمى الأمديد يضم 126 سريرا لاستقبال المصابين و25 سرير رعاية مركزة بالإضافة إلى 25 جهاز تنفس و25 مونيتور وأسرة حضانات في حال حدوث عمليات ولادة لأي من حالات الإصابة، ويستقبل مرضى المحافظات المجاورة وخاصة " دمياط، والقليوبية، والشرقية وبورسعيد".