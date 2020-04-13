بسبب 100 جنيه.. إحالة مدير مدرسة ومدرسيّن للنيابة العامة بالإسماعيلية

أكد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اتخاذ كافة الإجراءات ضد مدير مدرسة ومدرسيّن حصلوا على مبالغ من 50 لـ100 جنيه من 100 طالب، نظير إعداد أبحاث ومشروعات النجاح لهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الواقعة تم اثباتها بواسطة لجنة تابعة لمديرية التعليم، لافتًا إلى إحالة المدير والمدرسين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

واعتبر محافظ الإسماعيلية، أن هذا السلوك غير مسؤول من شخص من المفترض أنه في موقع مسؤول، مشددًا على اتخاذ إجراءات "في منتهى القسوة" مع المدير والمدرسين المتورطين.

ومن جهة أخرى، أكد "بشارة" استمرار عزل عزبة أبوربيع في قرية المنايف، بسبب ظهور حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد، وأيضًا عزل عزبة اللبن في التل الكبير بعد ظهور حالتين.

وأكد "بشارة" على عمل الفرق الطبية لمدة 24 ساعة داخل المحافظة، ومتابعة المناطق المعزولة، مشيدًا بجهود وزارة التضامن وقيادة الجيش الثاني الميداني وهيئة قناة السويس، لمد المناطق المعزولة بالمواد الغذائية، مشيرًا إلى تطهير هذه المناطق مرتين يوميًا صباحًا ومساءًا.