عبدالغفار: الجامعات تساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عدد من مزارع الإنتاج الحيواني والمحاصيل الزراعية، بكليتي الزراعة والطب البيطرى بمشتهر، يرافقهما الدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد محمدي غانم عميد كلية الطب البيطري.

وشملت جولة عبدالغفار والسعيد، مزرعة الزينة وصوبة زهور القطف، وكذلك المزرعة السمكية ومزرعة الدواجن والأرانب، ومزرعة المحاصيل الزراعية، ومزرعة الحيوانات والأغنام.

واستمع وزير التعليم العالي، إلى شرح تفصيلى من عمداء الكليات والوكلاء على الخدمات التى تقدمها مزارع الإنتاج الحيوانى والزراعي، للمجتمع فضلا عن دورها فى التدريبات العملية لطلاب الطب البيطري والزراعة، والمساهمة فى تنمية قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

وقال عبدالغفار، إن الزيارة تأتى تأكيدًا على الدور الخدمي والمجتمعي، الذي تقوم به الجامعات المصرية من خلال المشاركة في توفير السلع الاستراتيجية، والمساعدة في تحقيق الامن الغذائي.

وأشار الوزير، إلى أهمية استخدام البحث العلمي، وتطويع إمكانياته لزيادة إنتاج المحاصيل وزيادة إنتاج الثروة الحيوانية، وإيجاد الحلول المناسبة لكل المشاكل التى تواجه الوحدات الإنتاجية.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، حرص إدارة الجامعة، على تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة، وزيادة إنتاجيتها لتغطية احتياجات المجتمع.