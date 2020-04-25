في 4 مدن جديدة.. خطوات ترخيص البناء إلكترونيا

في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خدمة تلقي طلبات ترخيص البناء إلكترونيا في 4 مدن جديدة، وتتمثل في "بني سويف الجديدة، النوبارية الجديدة، المنيا الجديدة، العبور الجديدة"، وتستعرض "الوطن" خطوات تسجيل طلبات ترخيص البناء إلكترونيا والبريد الخاص بها في 4 مدن جديدة، كالتالي:

1- يتم إرسال طلب الترخيص على الموقع الإلكتروني الخاص بجهاز كل مدينة كالتالي:

- جهاز مدينة النوبارية الجديدة: عبر البريد الإلكتروني nubaria2020@gmail.com.

- جهاز مدينة المنيا الجديدة: عبر البريد الإلكتروني newminia2016@gmail.co.

- جهاز مدينة بني سويف الجديدة: عبر البريد الإلكتروني NewBanisueflicense@yahoo.Com.

- جهاز مدينة العبور الجديدة على البريد الإلكتروني Obour_city@yahoo.com.

2- يتم استقبال ومراجعة طلبات المواطنين بكل مدينة من قبل الإدارة المختصة بالجهاز الخاص بها.

3- يتم التواصل مع العملاء عن طريق البريد الإلكتروني.

4- ثم يتم استيفاء المستندات المطلوبة لترخيص البناء.

5- ويتم تحديد موعد للعملاء للحضور إلى المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمقر أجهزة تلك المدن، لاستكمال باقي الإجراءات والمستندات.