متحدث "الحكومة" للمواطنين: مش هنموت يعني لو ماروحناش سينما أو مسارح

علق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريح رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي قال فيها "علينا التعايش والتكيف مع فيروس كورونا لفترة أطول"، موضحًا أن تلك التصريحات خرجت من رئيس الحكومة كون الفترة الماضية أصبح هناك توجه عالمي وإيمان في كثير من دول العالم بأن فيروس كورونا موجود معنا لفترة طويلة حتى إيجاد لقاح ناجح للقضاء عليه.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، أنه يجب على الشعب المصري أن يتقبل وجود كورونا وأن نتعايش في ظله مضطرين، مؤكدًا أنه من ضمن المفاهيم الخاطئة التي رشحت إلى أذهان الناس من تصريح رئيس الوزراء حول التعايش أو التأقلم معه بأن ذلك يعني الاستسلام، وأن الكل قد يتعرض للإصابة وأنه لا مفر منه، وهذا غير صحيح.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء قصد من تصريحه أنه لا يجب أن نسمح بأن ينال الفيروس من حياتنا أو يعطلها، خاصة الحياة الاقتصادية، "ربما يؤثر كورونا على حياتنا الاجتماعية.. إحنا مش هنموت لو ماروحناش سينما أو مسرح أو نوادي اجتماعية"، وهذا التأثير المستمر للفيروس على حياتنا الاجتماعية يمكن أن نتحمله، لكن في المقابل معاناتنا ستزداد إذا أغلق مصنع أو تم تسريح عماله، وهذا ما لا نريد الوصول إليه.