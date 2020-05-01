ديرمواس ومطاي تودعان شهيدي سيناء في مشهد مهيب

ودع ظهر اليوم الجمعة أبناء محافظة المنيا، شهيدي الواجب الوطني المجندان "علاء عماد"، ابن قرية إبوان بمركز مطاي، وأبانوب عبد التواب بولس، ابن قرية "طوخ" بمركز ديرمواس في أقصي جنوب المحافظة.

وكان الفقيدان استشهدا في حادث إرهابي غادر استهدف رجال القوات المسلحة، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

جرى أداء قداس جنازة الشهيد "علاء عماد" بكنيسة الأقباط الأرثوذكس بقرية إبوان بمطاي، كا جرى أداء قداس جنازة الشهيد أبانوب عبد التواب بكنيسة قرية طوخ بديرمواس.

ونعت إيبارشيتي مطاي للأقباط الأرثوذكس، وديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس الشهيدين، اللذان قدما أروحهما ودمائهما الزكية الطاهرة فداء لمصر.

كما نعى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء.

وقال المحافظ إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم.