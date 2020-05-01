مهداة من "تحيا مصر".. إطلاق مبادرة لتوزيع مواد غذائية في الدقهلية

أطلق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، إشارة البدء لمبادرة "هنعدي الأزمة"، لتوزيع 6 آلاف كرتونة مواد غذائية، و5 أطنان لحوم، إضافة إلى 1.5 طن مطهرات، على الأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا، والقرى الأكثر احتياجًا.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريح صحفي، إن هذه المساعدات مهداة من صندوق "تحيا مصر"، وتأتي في إطار مبادرة "هنعدي الأزمة"، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية التحية والتقدير لصندوق تحيا مصر على الجهود المتميزة التي يقدمها في مختلف القطاعات، وكذلك لوزارة التضامن الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال على مشاركتها في هذه المبادرة.

حضر اطلاق إشارة بدء توزيع المساعدات الغذائية المحاسب السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وخالد بهنساوي مدير فرع صندوق تحيا مصر بالدقهلية، والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة.