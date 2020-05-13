لليوم الثالث على التوالي..صفر إصابة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، عدم تسجيل أية إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك لليوم الثالث على التوالي، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وأمس الثلاثاء، لم تسجل تونس إصابات جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وارتفع في المقابل عدد حالات الشفاء إلى 727، بعد أن كانت أمس الأول الاثنين 700 حالة شفاء، وفقا لما نشرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم إجراء 614 تحليلا مخبريا، أمس الثلاثاء، من بينها 39 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 33880 تحليلا.

وتم تسجيل 11 تحليلا إيجابيا، كلها حالات إصابة سابقة ماتزال حاملة للوباء وصفر حالة إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بهذا الوباء في استقرار حيث بلغ 1032 حالة مؤكدة، وفقا لما ذكرته إذاعة "موزاييك" التونسية.