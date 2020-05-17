5 مدن سعودية تسجّل 75% من الإصابات الجديدة في المملكة

شكلت 5 مدن سعودية النسبة الأكبر في عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعد تسجيل 2840 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 2125 حالة توزعت بين الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام فقط.

وسجلت حالات الإصابة الجديدة بالسعودية في 63 مدينة ومحافظة، وتصدرت مدينة الرياض قائمة المدن بـ839 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس، تليها جدة بـ450 حالة، ومكة المكرمة بـ366 حالة، والمدينة المنورة بـ290 حالة، والدمام بـ180 حالة، ليشكل مجموع الإصابات في المدن الخمس ما نسبته 74.8% من إجمالي أعداد الإصابات الجديدة، وفقا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.

وتجاوزت أعداد المصابين حاجز الـ52 ألف إصابة، إثر تسجيل 2840 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما جرى تسجيل 1797 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد الحالات المتعافية إلى 23.666 حالة، فيما جرى تسجيل 10 حالات وفيات، ليصبح إجمالي الوفيات 302 حالة وفاة.

وأشار الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، إلى أنّ الفحوص المخبرية الجديدة سجلت 18285 فحصا أمس، ليبلغ إجمالي الفحوص 570360 فحصا، مبينا أنّ إجمالي الحالات التراكمي منها 28048 حالة نشطة، و166 حالة حرجة.

وأوضح أنّ الحالات الجديدة مثلت الإناث فيها ما نسبته 26%، والذكور 74%، وما نسبته 9% أطفال، و87% بالغين، و4% كبار السن.

وأشار الدكتور العبد العالي إلى تشكيل 34% من المصابين الجدد من السعوديين، و66% من جنسيات أخرى. كما شدّد على تجنب نشر الشائعات حول الوباء، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مجدداً التأكيد على أنّ الالتزام والتقيد بالتعليمات الصحية هو وقاية من فيروس كورونا الجديد.