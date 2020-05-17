إزالة 43 حالة تعدِ على أملاك الدولة وأراضي زراعية خلال حملة مكبرة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات الخاصة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وفرض هيبة الدولة، والتصدى لمحاولات البعض بارتكاب تلك المخالفات واستغلال تطبيق إجراءات مجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة المُنفذة اليوم تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ، وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ، عن إزالة حالة تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام تابعة لولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على مساحة ١٥ فدان، وكذلك إزالة ١٣ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٦٩٥ م٢، بالإضافة إلى إزالة ٧ حالات تعدِ على أراضى زراعية بمساحة ١٢٥٨م٢ و ٢٠ حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الرى بمساحة ٥٠٦ م٢ فضلا عن تلقى طلب تصالح فى مخالفات البناء بمساحة ٢٥٠ م٢ وذلك بنطاق مركز ومدينة فارسكور، و بمركز ومدينة كفر البطيخ تم إزالة حالتى تعدِ على أراضى زراعية بمساحة ١٥٥ م٢.

كما أوضحت المحافظ وصول نسبة التنفيذ الخاصة بتلك الأعمال ٢٢٢٪ نظرًا لما تم تحقيقه من جهود فوق المستهدف بإجمالى ٢٣٤ حالة إزالة خلال الفترة الماضية، كما وجهت المحافظ تعليماتها إلى الجهات المختصة برصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالة حيالها فورًا، وعدم التهاون في تطبيق القانون تجاه المخالفين و المتعدين، لافتة إلى أنه يتم تحويلهم الى النيابة العسكرية تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.