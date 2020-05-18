شركة بريطانية تقدم أكثر من 40 ألف اختبار "pcr" لمصر

قامت شركة "primer design ltd" الرائدة في المملكة المتحدة التابعة لشركة "novacyt sa"، بتصدير أكثر من 40 ألف اختبار "pcr" إلى مصر لدعم استجابتها لفيروس كورونا.

ووفقًا لبيان السفارة البريطانية في القاهرة، تعمل المملكة المتحدة والحكومة المصرية بجد لتلبية الاحتياجات الطبية الفورية لكلا البلدين من خلال الحفاظ على تدفق التجارة الأساسية بين البلدين، وفي أبريل نفذت مصر اتفاقية تصدير مع المملكة المتحدة وأرسلت شحنات من الملابس الطبية الوقائية لدعم المملكة المتحدة.

وقال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: "تلتزم مصر والمملكة المتحدة بالعمل معا لمواجهة هذا التحدي العالمي، تتحد الحكومة البريطاينة والشركات البريطانية في التزامهما بدعم مصر، وهذا يعني حماية المصريين من تأثير الفيروس ودعم الفئات الأكثر ضعفا، حيثما أمكن، لإحراز تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

ووفقًا للبيان، في 4 مايو، شاركت المملكة المتحدة في استضافة قمة الاستجابة العالمية وجمعت 8 مليارات دولار أمريكي في تعهداتها لمكافحة كورونا، كما تقوم المملكة المتحدة بإتاحة لقاحات وعلاجات الفيروس للجميع.

وفي 4 يونيو ستستضيف المملكة المتحدة قمة اقتراضية تهداف إلى توفير اللقاح عالميًا بمجرد الموافقة على استخدامه للمساعدة في منع حدوث موجة ثانية من الوباء.

وأكد البيان على أن المملكة المتحدة هي الرائدة في مجموعة الدول السبع في دعم البلدان المعرضة للخطر، وأكدت حزمة تمويل متجاوبة تزيد عن 700 مليون جنيه استرليني، بما في ذلك مساهمة 130 مليون جنيه استرليني في الأمم المتحدة منها 65 مليون جنيه استرليني مخصصة لمنظمة الصحة العالمية.