إصابة سائق في تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب شخص في حادث تصادم وقع، مساء اليوم، بين سيارتين عند قرية الحماضلة التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أبو تيج، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالى بوقوع حادث تصادم سيارتين ووقوع مصاب عند قرية الحماضلة التابعة لمركز أبوتيج، وعلى الفور أنتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحادث وقع بين السيارة رقم 140446 ملاكي أسيوط والسيارة رقم "2618 ج ى ت" بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن إصابة سائق أحد السيارتين ويدعى " تامر ناير مرئي" مقيم بقرية النخيلة، وجرى نقله لمستشفى بالأربعين ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وجرى تحرير المحضر اللازم ، واستكمال الإجراءات القانونية .