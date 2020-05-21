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محمود مسلم

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 21-5-2020 في مصر

كتب:

الوطن
01:14 م | الخميس 21 مايو 2020
موعد أذان المغرب

موعد أذان المغرب

تستعرض "الوطن" استمرارا لسلسلة خدماتها اليومية للمتابعين والقراء، موعد أذان المغرب، اليوم الخميس 21 مايو الحالي، وفق التوقيت المحلي لبعض محافظات الجمهورية بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

القاهرة

أذان المغرب 06:46 مساءً.

الإسكندرية

أذان المغرب 06:53 مساءً.

كفر الشيخ

أذان المغرب 06:49 مساءً.

المنيا

أذان المغرب 06:43 مساءً.

سوهاج

أذان المغرب 06:37 مساءً.

بني سويف

أذان المغرب 06:44 مساءً

الفيوم

أذان المغرب 06:46 مساءً.

المنصورة

أذان المغرب 06:47 مساءً.

الإسماعيلية

أذان المغرب 06:43 مساءً.