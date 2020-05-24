أستاذ أمراض معدية ينصح المواطنين: من يُصاب بكورونا يعزل نفسه بالمنزل

قال الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، إنه يجب أن توفر الحكومة المصرية الكمامات مجانا في المترو والأماكن العامة، لافتاً إلى أنه يجب منع المواطنين من الدخول لأي مصلحة حكومية إلا بإرتداء الكمامة لأنها تمنع العدوى بنسبة على الأقل 80% وهو إجراء احترازي مهم جداً.

وأضاف الخياط، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن حوالي 60% من المصابين بفيروس كورونا لا يوجد لديهم أعراض للمرض فيجب ارتداء الكمامة لأنها أمر ضروري للحماية، "الناس اللي عندها كورونا ممكن تبقي الأعراض بسيطة جداً أو مفيش خالص، والكلام نفسه اللي مع الناس المتقدمة في السن الرذاذ اللي بيطلع منهم بيزيد مع تقدم السن ورزاز بيخرج منهم وده معدي، الكلام معدي ووجود الكمامة بالنسبة له مهم ولغيره حتي لا يتسبب في عدوي أحد".

وتابع، أن "أغلب اللي عندهم كورونا يجب أن يكون العزل في المنزل وليس المستشفيات، لأن الجيش الأبيض حتى لم ينجُ من فيروس كورونا، ويجب الذهاب للمستشفى في حالة الأعراض الشديدة للمرض مثل ضيق التنفس وغيرها، ومن يعزل نفسه في المنزل يجب أن يأخذ العلاج عن طريق الإشراف الطبي".

واستكمل، أن البروتوكول الموضوع من قبل وزارة الصحة للأعراض المتوسطة والشديدة وليست للبسيطة أو الذي ليس لديه أعراض، وأن هناك بعض الأطباء يقولون إنه من الممكن أن نأخذ أدوية للوقاية من كورونا فهو كلام عارٍ من الصحة وغير منضبط وخاصة دواء الهيدروكسوكلورفين وهو لا يتخذ كوقاية ويجب على أي شخص يتناول دواء يكون تحت إشراف الطبيب.