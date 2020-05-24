بينهم 4 سيدات.. إصابة 6 مواطنين في مشاجرة ببني سويف

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 سيدات، بكدمات وسجات في مشاجرة بالأيدي بينهم بقرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، اليوم، ونقلوا لتلقي العلاج داخل مستشفى ناصر العام، وجار ضبط طرفي المشاجرة والوقوف على أسبابها.

واستقبل مستشفى ناصر العام كل من: "مبروك.م..م" 69 عاما، مصاب جروح وسحجات بالجسم، "سلمى.ا.م" 60 عاما، مصابة جروح وسحجات بالجسم، "زينب.م.م" 55 عاما، مصابة جروح وكدمات بالجسم، "ميرفت.ر.ر" 26 عاما، مصابة جروح وسحجات بالجسم، "سناء. م.م" 38 عاما، مصابة جرح قطعي بالرأس، "أحمد.م.ع" 27 عاما، مصاب جروح وسحجات بالجسم.