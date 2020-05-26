برلمانية: الرئيس يتابع من كثب ما يدور بمستشفيات العزل

توجهت النائبة شادية ثابت عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيهاته السريعة في التعامل مع الأزمات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الرئيس يتابع عن كثب كل ما يحدث داخل مستشفيات العزل، ويصدر قراراته السريعة التي تحافظ على حقوق الأطقم الطبية في الرعاية والدعم.

ولفتت ثابت، في بيان لها، أن الرئيس السيسي أدار أزمة الأطقم الطبية بإصدار عدد من القرارات والتوجيهات والتي ألزم بها وزارة الصحة بشأن حماية الأطقم الطبية وتوفير كافة الخدمات وأوجه الرعاية للمصابين منها، والتي كان أهمها توفير دور بسعة 20 سريرا بمستشفيات العزل الصحي مخصصا للمصابين من الفرق الطبية.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس للفرق الطبية سينعكس على هذه الفرق من خلال مضاعفة عملهم ودورهم في رعاية مرضى ومصابي فيروس كورونا، والعمل على تقديم كافة خدمات الرعاية والإنقاذ لهم، منوها بأن القيادة السياسية توجه اهتماما كبيرا للأطقم الطبية وتراعي أسرهم في حالة وفاتهم، فالدولة المصرية تقدر حجم الدور الذي تقوم به الفرق الطبية لمكافحة فيروس كورونا.