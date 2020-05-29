"صحة السويس": تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، ظهور حالة 11 إيجابية جديدة مصابة بفيروس كورونا موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحى والحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل، كما تم تسجيل وفاة اثنين من المواطنين.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها، أنه جار استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات.

وأشارت مديرية الصحة إلى أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة وعدم التواجد في تجمعات واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي وآداب العطس والسعال وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرو وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.